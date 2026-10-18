İnegöl'de dere taştı, yollar kapandı

Marmara Bölgesi'nde sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağışlar Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu çevrelerinde gece boyu etkisini devam ettirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereler taştı, birçok yol ulaşıma kapandı. Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından bölgede bulunan dere taştı. Dere üzerindeki köprü dü çöktü. Taşkın nedeniyle termal suya ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı. Bu sırada yolda bulunan sürücüler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kalan sürücüler kurtarıldı.

BİN TARIM İŞÇİSİNİN KALDIĞI ÇADIR BÖLGESİ SU ALTINDA KALDI

Kurşunlu Mahallesi’nde yaklaşık bin mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanında da su baskını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadır alanında biriken su tahliye edildi.