Bir iklim konferansındaki en güçlü sesler her zaman en büyük ülkelerden ya da en görkemli kürsülerden yükselmez. Bazen bu sesler, başarısız bir hasatla mücadele eden bir çiftçiden, atalarından miras kalan ormanı korumaya çalışan yerli bir toplumun yaşlısından ya da zor bir soru soran genç bir insandan gelir: Gelecek nesillere nasıl bir gezegen bırakıyoruz?

COP, hükümetlerin ve diplomatların bir araya geldiği bir toplantıdan çok daha fazlasıdır. Dünyanın birbirinden çok farklı geçmişlere, bölgelere ve mesleklere sahip insanlarının ortak bir kaygı etrafında buluştuğu nadir küresel platformlardan biridir: Gezegenimizin geleceği.

COP’lar, fikirlerin ortaklıklara, girişimlere ve somut eylemlere dönüştüğü platformlardır. Bu daha geniş kapsamlı yaklaşım, iklim konusundaki diyaloğu hükümetlerin ötesine taşıyan; iş dünyasını, şehirleri, yatırımcıları, sivil toplumu ve sahadaki iklim eylemlerinin hızlandırılmasında önemli rol oynayan diğer aktörleri de sürece dâhil eden COP Eylem Gündemi’ne (COP Action Agenda) yansımaktadır.

Antalya ’da bu çeşitlilik özellikle belirgin bir şekilde hissedildi. Devlet ve hükümet başkanlarının, bakanların ve uluslararası kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, şirketlerin, Yerli Halkların, yerel toplulukların, gençlerin ve bilim insanlarının temsilcileri de deneyimlerini, beklentilerini ve taleplerini küresel iklim diyaloğuna taşıdı.

Uzun süreli kuraklıkla mücadele eden bir çiftçi, yükselen deniz seviyeleriyle karşı karşıya kalan bir kıyı topluluğu, atalarından miras kalan ormanları koruyan bir Yerli topluluk ve miras alacakları dünya konusunda kaygı duyan gençler, iklim krizini farklı şekillerde tanımlayabilir. Ancak dile getirdikleri kaygılar birbiriyle derinden bağlantılıdır.

COP31 ’de sivil toplumun önemi tam da bu farklı gerçeklikleri daha geniş uluslararası tartışmanın içine taşımasından kaynaklanmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

MASADA BİR SANDALYEDEN DAHA FAZLASI

Antalya’da sivil toplum temsilcilerinden gelen ve tekrar tekrar vurgulanan mesajlardan biri, katılımın yalnızca söz alma fırsatı verilmesinden ibaret olmaması gerektiğiydi. Anlamlı katılım; insanların deneyimlerinin ve önerilerinin politikalar, programlar ve kaynakların tahsisi üzerinde gerçek bir etki yaratmasını gerektirir.

Sivil toplum temsilcileri, çevre kuruluşlarının, yerel derneklerin ve tabandan gelen toplumsal hareketlerin, ulusal istatistiklerin veya küresel değerlendirmelerin tam olarak yansıtamayacağı ölçüde yerel koşullara ilişkin bilgi ve deneyime sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Bu katkının yalnızca sorunları tespit etmekle sınırlı olmadığının da altını çizmektedirler. Sivil toplum aynı zamanda sahada edinilmiş pratik deneyimleri, yenilikçi çözümleri ve hangi uygulamaların işe yaradığına ilişkin daha derin bir anlayışı da beraberinde getirmektedir. Bu sesleri dinlemek, iklim girişimlerinin, ilgili topluluklardan uzakta oluşturulan varsayımlara değil, gerçek ihtiyaçlara cevap vermesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Bu anlamda sivil toplum, küresel iklim eylemini izleyen pasif bir izleyici değildir. İklim eyleminin etkinliğine, meşruiyetine ve uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlayan temel aktörlerden biridir.

Antalya’da Yerli Halklar ve yerel topluluklarla gerçekleştirilen bir diyaloğa eş başkanlık yaparken basit ama önemli bir gerçeğin farkına vardım: Topluluklar yalnızca seslerinin duyulmasını istemiyor. Bilgilerine saygı gösterilmesini, haklarının korunmasını ve deneyimlerinin karar alma süreçlerine yön vermesini talep ediyorlar. Masada bir sandalyeye sahip olmak önemlidir; ancak insanlar konuştuktan sonra ne olduğu çok daha önemlidir.

YERLİ HALKLAR: BİLGİNİN KORUYUCULARI

Antalya’da duyulan en önemli seslerden bazıları Yerli Halklara aitti. Yerli topluluklar çoğu zaman çevresel bozulmanın sonuçlarını ilk ve en ağır şekilde yaşayan kesimler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, birçoğu nesiller boyunca ormanları, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları korumuştur.

Antalya’daki katkıları, iklim eyleminin geleneksel bilgiden ve ekosistemlerin korunmasından ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha hatırlatmıştır.

Bu konu, ülkelerin yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırdığı günümüzde özellikle önem kazanmaktadır. Bir projenin yalnızca emisyonları azaltması, onun kendiliğinden sürdürülebilir olduğu anlamına gelmez. Projenin yerel topluluklar, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve geleneksel geçim kaynakları üzerindeki etkileri de mutlaka değerlendirilmelidir.

Temsilcilerden birinin özellikle vurguladığı gibi, bir çevre sorununu başka bir çevre sorunu yaratarak çözemeyiz. Koruması gereken ekosistemlere ve topluluklara zarar veren bir dönüşüm, kendi amacını da zayıflatma riski taşır. Teknolojisi yeşil ancak sonuçları adaletsiz olan bir dönüşüm, başarılı ve bütüncül bir dönüşüm olarak değerlendirilemez.

YEREL TOPLULUKLARIN SESLERİ

Ormanlar, yerel toplulukların ve Yerli Halkların temsilcileri tarafından öne çıkarılan temel konulardan biri oldu. Konuşmacılar, bu ekosistemlere bağımlı olan ve onları yöneten toplulukların, ormanların geleceğine ilişkin kararlara dâhil edilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca topluluk orman kullanıcı gruplarının ve yerel ölçekte yürütülen orman yönetimi girişimlerinin katkısına işaret ederken, artan iklim baskıları karşısında bu çabaların etkili olabilmesi için yeterli finansal ve kurumsal desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.

Özellikle akılda kalan örneklerden biri Nepal’den geldi. Bir temsilci, topluluk orman kullanıcı gruplarının katkısıyla orman örtüsünün yaklaşık yüzde 39’dan yüzde 46’ya yükseldiğini, buna karşın toplulukların yıkıcı sellerle mücadele etmeye devam ettiğini anlattı. Buradaki mesaj yalnızca kırılganlığa dikkat çekmek değildi. Aynı zamanda yerel halkın hâlihazırda çözüm ürettiğini ve bu çözümleri sürdürebilmek için gerekli kaynaklara ve karar yetkisine ihtiyaç duyduğunu hatırlatmaktı.

Geleneksel ve kuşaklar arası bilginin önemi de tekrar eden temalardan biriydi. Temsilciler, özellikle doğal kaynak yönetimi ve toplulukların çevreleriyle ilişkileri konusunda kadınlar ve yaşlılar aracılığıyla nesilden nesile aktarılan bilgilere dikkat çekti. Bu katkılar, çevresel değişimlerin anlaşılmasında ve doğal kaynakların yönetilmesinde kadınların deneyiminin ve birikmiş yerel bilginin oynadığı rolü ortaya koydu.

Temsilciler, katılım ile anlamlı temsil arasındaki ayrıma dikkat çekerek, topluluklara konuşma fırsatı verilmesinin görüşlerinin kararları etkilediği anlamına gelmediğini vurguladı. Yapılan değerlendirmeler, yerel bakış açılarının yalnızca tartışmalara değil, aynı zamanda toplulukların yaşamlarını doğrudan etkileyen kararlara ve süreçlere de yansıtılmasının önemini ortaya koydu.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu katkılar topluluk katılımının birbiriyle bağlantılı üç temel boyutunu öne çıkardı: Ormanların korunması, geleneksel bilginin tanınması ve anlamlı temsil ihtiyacı. Aynı zamanda yerel toplulukların, yaşamlarını doğrudan etkileyen iklim girişimlerinin şekillendirilmesinde rol almasının önemini gösterdi.

KADINLAR, GENÇLER VE GELECEK NESİLLER

Antalya’da kadınların ve gençlerin sesleri de sivil toplumun daha geniş perspektifinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturdu.

Temsilciler, kadınların iklim değişikliğinin etkilerini çoğu zaman gıda üretimi, suya erişim, hane halkının güvenliği ve bakım sorumluluklarıyla doğrudan bağlantılı biçimlerde deneyimlediğini hatırlattı. Dünyanın birçok bölgesinde kadınlar tarımsal üretimde, doğal kaynakların yönetiminde ve toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesinde merkezi bir rol üstlenmektedir. Buna rağmen katkıları ve öncelikleri, iklim programlarına veya finansman kararlarına her zaman yeterince yansımamaktadır.

Dolayısıyla kadınların bilgisinin ve liderliğinin tanınması yalnızca temsil meselesi değildir. Aynı zamanda toplumların tamamının gerçeklerini yansıtan iklim çözümleri geliştirebilmek için pratik bir gerekliliktir.

Gençler ise geleceklerini şekillendiren kararların alındığı süreçlere dâhil edilmenin önemini vurguladı. Gençlik kuruluşlarının, öğrenci ağlarının ve taban hareketlerinin katkıları, kamuoyunun bilinçlendirilmesinde ve günlük yaşamda iklim duyarlı davranışların teşvik edilmesinde gençlerin oynadığı role de dikkat çekti.

İKLİM FİNANSMANI: ULUSLARARASI TAAHHÜTLERDEN YEREL GERÇEKLERE

Sivil toplum temsilcilerinin katkılarında tekrar tekrar gündeme gelen konulardan biri iklim finansmanına erişimdi.

Birçok topluluk için temel sorun, yalnızca iddialı iklim hedeflerinin bulunmaması değildir. Asıl sorun, bu hedefleri somut iyileştirmelere dönüştürecek kaynaklara erişimin yetersiz olmasıdır.

Çiftçilerin değişen yağış rejimlerine ve uzun süreli kuraklıklara uyum sağlayabilmek için desteğe ihtiyacı vardır. Kıyı topluluklarının yükselen deniz seviyelerine ve kıyı erozyonuna karşı korunması gerekmektedir. Şehirlerin dirençli altyapılara ve etkili erken uyarı sistemlerine ihtiyacı vardır. Yerli topluluklar ve yerel kuruluşlar ise geçim kaynaklarının bağlı olduğu ekosistemleri koruyabilmek için kaynaklara ihtiyaç duymaktadır.

Sivil toplum temsilcileri, finansmanın erişilebilir, öngörülebilir, esnek ve yerel önceliklere duyarlı olmasının önemini vurguladı. Ancak iklim finansmanına erişim, yerel kuruluşlar ve kırılgan topluluklar açısından hâlâ oldukça zor olabilmektedir. Karmaşık başvuru prosedürleri, sınırlı kurumsal kapasite, yüksek borçlanma maliyetleri ve büyük ölçekli projelere öncelik verilmesi, kaynakların en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmasını engelleyebilmektedir.

Sonuç olarak iklim finansmanının değeri yalnızca uluslararası konferanslarda açıklanan miktarlarla ölçülmemelidir. Kaynakların gerçekten ihtiyaç duyan kesimlere ulaşıp ulaşmadığı ve insanların yaşamlarında somut bir fark yaratıp yaratmadığı da değerlendirilmelidir.

Özellikle üzerinde durulması gereken bir ayrım vardır: Harekete geçirilen finansman, mutlaka teslim edilen finansman anlamına gelmez. Kuraklıkla mücadele eden bir köy veya yükselen deniz seviyeleriyle karşı karşıya olan bir kıyı topluluğu için gerçek ölçüt, konferans salonunda açıklanan taahhüdün büyüklüğü değil; zamanında, erişilebilir ve öngörülebilir desteğin bu kaynakları hayata geçirebilecek insanlara ulaşıp ulaşmadığıdır.

ADİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Sivil toplumun öne çıkardığı bir diğer önemli mesaj, düşük karbonlu ekonomiye geçişin aynı zamanda adil, kapsayıcı ve toplumsal açıdan sorumlu olması gerektiğidir.

Enerji sistemlerinin, sanayinin ve ulaşım ağlarının dönüşümü yeni fırsatlar yaratacaktır. Ancak bu süreç çalışanları, hane halklarını ve toplulukları da etkileyecektir. Temsilciler, iklim hedeflerinin istihdam, sosyal koruma, karşılanabilir enerji ve toplum refahıyla birlikte ele alınmasının önemini vurguladı.

Adil dönüşüm, yalnızca kullandığımız teknolojileri değiştirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda bu dönüşümün insanların yaşamlarını iyileştirmesini, haklarını korumasını ve fırsatların daha geniş kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır.

KÜRESEL HEDEFLERİ YEREL EYLEME DÖNÜŞTÜRMEK

Uluslararası kuruluşlar genel hedefler belirleyebilir, hükümetler ulusal stratejiler geliştirebilir ve şirketler yeni teknolojilere yatırım yapabilir. Ancak bütün bu çabaların başarısı, nihayetinde toplulukların yaşamında anlamlı sonuçlar üretip üretmediğine bağlıdır.

Bu nedenle sivil toplumun en değerli katkılarından biri, küresel iklim hedefleri ile günlük yaşamın gerçekleri arasında bağlantı kurabilmesidir.

Çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ilerlemeyi izler, farkındalık yaratır ve kurumları hesap verebilir olmaya davet eder. Yerel kuruluşlar ulusal programların somut girişimlere dönüşmesine yardımcı olur. Yerli Halklar nesiller boyunca biriktirilmiş ekolojik bilgilerini paylaşır. Kadınlar ve gençler, aksi hâlde yeterince temsil edilemeyecek bakış açılarını sürece taşır. Bilimsel kuruluşlar ise kamusal tartışmaların bilimsel kanıtlara dayanmasını sağlar.

Bu katkılar birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Politika ile uygulama arasındaki bağı güçlendirir. Sivil toplum katılımının COP süreçlerinin ayrılmaz bir unsuru olmasının nedeni de budur.

ANTALYA'NIN ÖTESİNDE: DİNLEMEK EYLEME DÖNÜŞMELİ

COP31, uluslararası iklim eyleminde anlamlı katılımın nasıl olması gerektiği üzerine düşünmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Antalya’da duyulan farklı sesler, iklim değişikliğinin dünyanın her yerinde aynı şekilde yaşanmadığını ve çözümlerin farklı coğrafi, ekonomik ve toplumsal koşulları dikkate alması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Bu farklı sesleri bir araya getirmenin değeri, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sorunlar ve fırsatlar hakkında daha geniş bir anlayış oluşturabilmesidir. Sahadaki toplulukların deneyimleri, Yerli Halkların bilgisi, gençlerin katılımı ve çevre kuruluşlarının çalışmaları, küresel iklim gündemine birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan perspektifler kazandırmaktadır.

Antalya’daki tartışmalar iklim eylemine konferans sonrasında da yön vermeye devam ederken, bu perspektiflerin sürecin bir parçası olarak kalmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. İklim eylemi, doğrudan etkilenen insanlar yalnızca bu eylemlerin yararlanıcıları değil, aynı zamanda yönünü belirleyen aktif katılımcıları olduğunda daha kapsayıcı ve ihtiyaçlara daha duyarlı hâle gelir.

Tarih, COP31’i yalnızca Antalya’da yapılan konuşmaların sayısıyla değil, delegeler ülkelerine döndükten sonra iklim eyleminin yarattığı farkla değerlendirecektir. İklim diplomasisinin gerçek ölçütü, salondaki herkese söz hakkı verilip verilmediği değil, bu seslerin salonun dışındaki kararları değiştirip değiştirmediğidir.

Dinlemek, sorumluluğun başlangıcıdır; sonu değil.