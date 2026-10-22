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Instagram'da kara kalem tuzağına dikkat. 84 bin lirasından oldu

22.10.2026 13:12

Instagram'da kara kalem tuzağına dikkat. 84 bin lirasından oldu
Reuters

Instagram'dan kara kalem resim siparişi vermek istedi, parasından oldu.

İHA
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Edirne'de Instagram üzerinden kara kalem çalışması siparişi vermek isteyen bir kişi, 84 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Instagram'da gördüğü kara kalem çalışmaları sayfasından sipariş vermek isteyen H.C.D., iddiaya göre WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kişiye farklı zamanlarda parça parça para gönderdi.

 

Toplamda 84 bin lira ödeme yaptığını öne süren sosyal medya kullanıcısı, dolandırıldığı iddiasıyla emniyete başvurdu.

 

Olayla ilgili şikayet polis kayıtlarına geçti.

 

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA 4 MİLYONA YAKIN DOLANDIRICI HESABA MÜDAHALE

 

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta; Singapur polisinin sağladığı istihbarat doğrultusunda bu yıl dolandırıcılıkla bağlantılı 3,7 milyondan fazla hesap, sayfa ve içeriğe müdahale ettiğini açıklamıştı.

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