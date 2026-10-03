İnternetten yedek parça dolandırıcılığında 29 olayın şüphelisi yakalandı
03.10.2026 09:19
29 dolandırıcılık olayının şüphelisi tutuklandı.
Bayburt’ta internetten araç yedek parçası almak isteyen bir kişinin dolandırılmasıyla başlatılan soruşturmada, ülke genelinde 29 benzer olaya karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Bayburt’ta internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen bir kişinin dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, ülke genelindeki 29 benzer olayı ortaya çıkardı. Olayların şüphelisi İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen F.Y.’nin İstanbul’daki adresine operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.
Bayburt’a getirilen F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan incelemelerde şüphelinin, internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen kişileri aynı yöntemle dolandırdığı ve ülke genelinde 29 olaya karıştığı tespit edildi.