İntihar dediler, gerçek başka çıktı

Kırıkkale 'de intihar denilen ölümün ardından bambaşka bir gerçek çıktı.

Olay, 25 Nisan'da Sulakyurt ilçesi Faraşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Çağlar ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

BALKONDAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga eden Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü.

Düşme sonucu G.Ö.'nün altında kalan Çağlar, olay yerinde yaşamını yitirdi. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

İNTİHAR DEDİLER, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

JASAT ekiplerince yürütülen ayrıntılı incelemede, olayın intihar olmadığı tespit edildi.

Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Çağlar'ın cenazesi, adli işlemlerin ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi.