İntihar mı, cinayet mi? Alman turist Fatih'te otelde ölü bulundu
27.04.2026 12:37
Olay önce intihar olarak değerlendirildi. Ancak otel kameralarının 9 saat boyunca kayıt yapmaması ve genç kadının ölüm şekli şüpheleri artırdı.
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Başak Schlosser, İstanbul Fatih'teki bir otel odasında ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili beş zanlı gözaltına alındı. Haber: Dilek Yaman Demir
Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, tatil için 20 Nisan'da Türkiye'ye geldi.
Alman vatandaşı olan Başak Schlosser, İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'daki otelde konaklamaya başladı.
Ancak genç kadın 23 Nisan'da otel odasında ölü bulundu.
Bir otel çalışanı, kadının diğer müşterilerle yaşadığı tartışmalar sonrası şikayet üzerine odasının değiştirildiğini iddia etti. Adli tabip, ölümü şüpheli olarak raporladı.
OTEL KAMERASI 9 SAAT KAYIT YAPMAMIŞ
Otel odasında ölü bulunan Başak Schlosser intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü? Savcılık bu soruya yanıt arıyor.
Genç kadının odaya girdiği saatleri de kapsayan güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşılamadı.
Otelin güvenlik kamerasının 9 saat boyunca kayıt yapmaması şüpheleri artırdı. Cihaza incelenmek üzere el konuldu.
ÖLMEDEN İKİ GÜN ÖNCE TAKİP EDİLDİĞİ İÇİN YARDIM İSTEMİŞ
Üstelik genç kadının ölmeden iki gün önce takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala girerek, yardım istediği ortaya çıktı.
Genç kadının bir bakkala girerek yardım istediği anlar.
İş yeri sahibi, ölen genç kadının 21 Nisan'da dükkanına sığındığını belirtip "Telefonda polisle görüşüyordu, 'Abi beni kaçırmaya çalışıyorlar.' dedi." ifadelerini kullandı.
BEŞ ŞÜPHELİDEN DNA ALINDI
Polis; otel sahibi, otel çalışanları ve genç kadınla son görülen bir genci gözaltına aldı. Beş şüphelinin boğuşma ihtimaline karşı, kan ve tırnak arası DNA örnekleri alındı. Soruşturma sürüyor.