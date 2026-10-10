İpsala Sınır Kapısı'nda 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne’deki İpsala Sınır Kapısı’nda, Yunanistan’dan Türkiye ’ye giriş yapmak isteyen hafif ticari araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’dan gelecek bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınır kapısına ulaşan hafif ticari araç, X-Ray kontrolüne yönlendirilerek gümrük kameraları aracılığıyla izlemeye alındı.

UYUŞTURUCU HAPLARI KOLTUĞUN ALTINA GİZLEMİŞ

Ekipler, sürücünün tarama öncesinde aracın içinden poşetler çıkardığını fark edince harekete geçti. Sürücü gözaltına alınırken, araçta ayrıntılı arama yapıldı.

Aramada, ön yolcu koltuğunun altına saklanan çuval ve poşetlerin içinde dökme halde toplam 17 bin 121 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.