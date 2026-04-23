İpsala Sınır Kapısı'nda 23 Nisan yoğunluğu

Bayram tatilini yurt dışında geçirmek bazı vatandaşlar İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İddiaya göre Yunanistan tarafında peron ve görevli sayısının yetersiz olması, ayrıca ülkeye giriş-çıkış yapan tüm kişilerden parmak izi alınması ve fotoğraf çekilmesi uygulaması ile sistemlerin yavaş işlemesi nedeniyle geçişlerde ciddi aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar, sınır kapısında uzun süre araçlarında beklemek zorunda kalırken zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren sürücüler, işlemlerin yavaş ilerlemesinden şikayet etti.