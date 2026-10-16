Irak’ta bir ilk. Türkmen Cephesi'nden bakan
16.10.2026 02:28
Muhammed Seman Ağa nisan ayında Kerkük Valisi seçilmişti.
Irak Meclisi, ilk kez Türkmen Cephesi'nden bir adayı devlet bakanlığı görevine seçti.
Nisan ayında 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın seçilmesinin ardından Irak siyaseti bir ilke daha sahne oldu.
Irak Meclisi'nde başbakan yardımcıları ile kabinedeki boş bakanlıklar için seçim yapıldı. Oylama sonucunda ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir aday bakanlık görevine seçildi. Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, devlet bakanlığı görevine getirildi.
Ağa’nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Daha sonra Irak Türkmen Cephesinin, Kerkük İl Meclisi'ne sunacağı 3 adaydan biri de yine Kerkük Valiliği görevine seçilecek. Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.
Devlet bakanlığına seçilen ITC Başkanı Ağa da, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Irak’a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!" paylaşımı yaptı.
KYB İLE TÜRKMEN CEPHESİ ANLAŞMIŞTI
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ülkedeki seçimler öncesi Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafel Talabani ile görüşmüştü. KYB ile Türkmen Cephesi arasında seçimler öncesi anlaşmaya varılmış, Kerkük Valisi istifa etmişti. Irak'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise KYB'nin adayı Nizar Amedi kazanmıştı. Amedi, 329 sandalyeli mecliste kullanılan 229 oyun 227'sini almayı başarmıştı.
Ardından anlaşma uyarınca Kerkük'te 100 yılın ardından valilik Türkmenlere geçmişti.
Kerkük İl Meclisi’nde yapılan oturumda ilk olarak eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edildi. Ardından meclis üyeleri yeni Seman Ağa'yı vali olarak seçmişti.
Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve bir aday en fazla 2 dönem seçilebiliyor.
Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi daha önce Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.