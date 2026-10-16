Irak’ta bir ilk. Türkmen Cephesi'nden bakan

Nisan ayında 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın seçilmesinin ardından Irak siyaseti bir ilke daha sahne oldu.

Irak Meclisi'nde başbakan yardımcıları ile kabinedeki boş bakanlıklar için seçim yapıldı. Oylama sonucunda ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir aday bakanlık görevine seçildi. Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, devlet bakanlığı görevine getirildi.

Ağa’nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Daha sonra Irak Türkmen Cephesinin, Kerkük İl Meclisi'ne sunacağı 3 adaydan biri de yine Kerkük Valiliği görevine seçilecek. Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.

Devlet bakanlığına seçilen ITC Başkanı Ağa da, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Irak’a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!" paylaşımı yaptı.