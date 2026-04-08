İran, ABD ve İsrail arasındaki geçici ateşkese ilişkin Ankara'dan art arda açıklamalar

Ortadoğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı geldi. İran, ABD ve İsrail 14 günlük ateşkesi kabul etti.

Ateşkes görüşmeleri 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak.

Ateşkes kararı sonrası Ankara'dan art arda açıklamalar geldi.

ÖMER ÇELİK: GEÇİCİ ATEŞKES SAHADA BÜTÜN BOYUTLARIYLA UYGULANMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iki haftalık ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanması temennisinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD ve İsrail'in haksız ve hukuksuz şekilde İran'a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan'a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ı selamlıyoruz."

BURHANETTİN DURAN: KALICI ÇÖZÜME VE BARIŞA KAPI ARALAMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da “İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi; bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajının devamında şunları kaydetti:

“Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum. Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır. Türkiye, sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği, adil ve dengeli yaklaşımıyla her zaman barıştan yana bir tutum sergilemiş; krizlerin çözümünde güvenli bir liman olma sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TARAFLARIN MUTABAKATA BAĞLI KALMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da “Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.