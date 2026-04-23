İran'da mahsur kalmıştı. THY uçağı 55 gün sonra Türkiye'ye geliyor

ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle 28 Şubat Cumartesi günü İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları (THY) personeli karayoluyla tahliye edilirken uçak, İran’ın Tahran Havalimanı’nda kaldı.

14.00'TE KALKTI

İran Hava Sahasının kısmen açılmasının ardından THY’nin TC-JZG kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı yerel saatle saat 14.00’te Tahran Havalimanı’ndan kalktı.

Emniyetli bir uçuş için uçağın kalkış öncesi teknisyenler tarafından motor başta olmak üzere gerekli testlerinin yapıldığı ve lastiklerinin değiştirildiği öğrenildi.

THY uçağının 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'da mahsur kalan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın da Türkiye 'ye getirildiğini duyurmuştu.