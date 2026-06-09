Irmak öğretmenin şüpheli ölümü. "Mobbing gördü" iddiasına soruşturma

Ağrı'da genç öğretmenin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialar genç kadının mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı yönünde.

Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak göreve başladı.

Irmak öğretmenden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler 24 yaşındaki genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ölümü şüpheli bulan başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Eğitim sendikaları da Irmak Öğretmen 'in görev sürecinde ciddi sorunlar yaşadığını öne sürdü.

"OKUL MÜDÜRÜNDEN MOBBİNG GÖRDÜ" İDDİASI

Okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Ayrıca Imak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım riskleri bulunduğu bunu da resmi dilekçeyle belirtildiği de öne sürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ BEKLENİYOR

İlk bulgularda yaşamına son verdiği değerlendirilen öğretmenin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Koparan'ın cenazesi İzmir'de toprağa verilecek.