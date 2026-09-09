İş insanına iki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama

Çanakkale 'de bir iş insanı 15 yaşındaki iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay Gelibolu ilçesinde yaşandı.

Ş.T. isimli iş insanı, hakkında yapılan bir ihbar üzerine bulunduğu otelde gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA İSTİSMAR SUÇLAMASI

Gözaltına alınan iş insanının yanında 15 yaşında oldukları öğrenilen iki erkek çocuğu bulunduğu ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ş.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.