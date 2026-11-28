Batman 'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya karıştıkları belirlenen beş şüpheliden üçü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve üç cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş., Y.Ş. ve E.Ş. tutuklanırken, E.S. ve V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı anı ve şüphelilerin kaçış sırasında araç ve kıyafet değiştirdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.