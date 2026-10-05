İşçi kılığında şantiyeye girip 1,4 milyon liralık kablo çaldılar

Olay, 10 Temmuz’da Tepeören Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İşçi kılığında şantiyeye giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon 400 bin lira değerindeki kabloları çalarak kaçtı.

İhbarın ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin 14 Temmuz’da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi’ndeki bir okul şantiyesinden de hırsızlık yapmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirledi.

3 şüpheli tutuklandı.

Kimlikleri tespit edilen H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36), Esenler’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan incelemede H.H.Ç.’nin 9 farklı suçtan arandığı ve hakkında 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer 2 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.