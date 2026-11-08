"İshal olmayın" talimatı bankanın başını yaktı. Skandal uyarıya mahkemeden tazminat kararı

Çalıştığı bankada tuvalete gitmesine bile müdahale edilen bankacı, mobbinge uğradığını üst yöneticisine bildirince kovuldu. Psikolojik tacize uğradığını öne süren bankacının baskıyla rencide edilip yalnızlaştırıldığına dikkat çeken mahkeme, çalışanlara “ishal olmayın” talimatı veren bankayı manevi tazminata mahkum etti.

13 senedir takım lideri olarak çalıştığı bankadan kovulan bankacı, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Çalıştığı birimde görevlendirilen ikinci müdürünün çok sert, rencide edici, tehditkar ve aşağılayıcı yönetim anlayışına maruz kaldıklarını iddia eden davacı, yaşanılan sıkıntıları bir üst yöneticisine iletmesi sonrasında müdürün kendisini kişisel olarak cephe alarak baskı ve yıldırma politikası uyguladığını öne sürdü.

Bankacı; mola sürelerine müdahale edildiği, diğer çalışanlar idari izin kullanırken kendisine izin kullandırılmadığı iddialarına da yer verdi, tüm takım liderlerinin bulunduğu toplantıda kendisine hitaben "şerefsiz" ve "karaktersiz" gibi ifadeler kullandığını öne sürdü. Davacı, müdürün oturduğu yeri değiştirerek yakından gözlemleyip baskısını daha fazla hissettirebilmek için tam karşısına oturmasını sağladığını, yalnızlaştırma çabası içine girdiğini de öne sürdü.

Şikayetine olumlu çözüm beklediği sırada banka tarafından işten çıkarıldığını anlatan davacı; bankanın sistematik ve kurumsal olarak uyguladığı baskı, yıldırma, mobbing (psikolojik taciz) ve ayrımcılık neticesinde önemli ve ciddi sağlık problemleri yaşadığını, depresyon ve hipertansiyon teşhisi ile tedavi gördüğünü ileri sürerek manevi tazminat, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı banka avukatı, davacının iş sözleşmesinin iş yerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle tüm yasal hakları ödenerek feshedildiğini aktardı. Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda davacıya özel bir yıldırma ve mobbing uygulanmadığı sonucuna varıldığını savunarak davanın reddini istedi.

“SIK TUVALETE GİTMEYİN, SAKIN İSHAL OLMAYIN”

İş Mahkemesi, ilgili banka şube müdürünün çalışanlara gönderdiği elektronik postada molaların uzamaması, sık sık tuvalete gidilmemesi hatta ishal bile olunmaması yönünde rencide edici talimatlar verdiğine dikkat çekti.

Mahkeme; davacının psikolojik tacize uğradığı iddiasıyla manevi tazminat talebini hüküm altına aldı.

Davacının sorun yaşadığı kişinin şubede müdür olması ile psikolojik taciz eylemlerinin başladığının belirtildiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"Davacının performansının düşük olduğuna dair davalı tarafından delil sunulmadığı gibi dinlenen tanıklarca da davacının performansının iyi olduğu ifade edilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshine gerekçe yapılan iletişim sorununun ise müdür tarafından psikolojik taciz uygulanmasının sonucunda diğer takım liderlerinin davacı ile iletişimini kesmiş olmasından kaynaklandığı tanık beyanlarından anlaşılmıştır. Mola hususunda tuvalete bile iki kez üst üste gidildiğinde sorun olduğu, ishal olunmayacağına dair dahi e-posta atıldığı, davacıya mola hususunda uyarı mesajı atıldığı, aynı gün bu mesajdan birkaç saat sonra molaya çıkanları rencide edici sözler ile itham edici e-postaların atıldığı sabittir. Davacının yeri değiştirilerek göz hapsine alındığı, sadece davacının yeri değiştirilerek bu şekilde göz hapsine alınıp mola saatlerinin kontrol edildiğinin tanık beyanları ve e-postalardan anlaşılmıştır. Davacıya karşı rencide edici ve aşağılayıcı tavırda bulunulduğu, mola saatlerinin takip edildiği, davalı tanıklarınca da davacının yıllık izindeyken çalıştığının ve toplantıda söylenenlerin doğrulandığı, küçülme gerekçesi fesih nedeni olarak gösterilse de davacıdan başka aynı gerekçeyle işten çıkartılan olmadığı da sabittir.

Tüm bu süreçten davacının sağlığının olumsuz olarak etkilendiğine dair doktor raporlarının sunulmuş olması birlikte değerlendirildiğinde davacının uzun süren rencide edilmesi, dışlanması, yalnızlaştırılması ve şikâyetlerine uzun süre geri dönüş yapılmayıp üzerine bir de iş sözleşmesi feshedilerek cezalandırılması şeklinde neticeye varan psikolojik taciz eylemleri ispat edilmiştir. Davacının manevi tazminata hak kazandığının kabul edildiği, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı şartlarının ise oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir."

Davalı banka kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), İş Mahkemesi'nin vakıa ve hukuki değerlendirmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire oy birliği ile kararı onadı.