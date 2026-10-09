İsmail Saymaz, Şaban Sevinç ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında üç gazeteci hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık, gazeteciler İsmail Saymaz , Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in basın ve sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir."