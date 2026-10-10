İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi kararı

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor.

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le ilgili paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında da gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen imza atma şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Saymaz ve Ağırel hakkında ev hapsi kararı verdi.