Isparta - Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otobüste ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerinde çok sayıda sağlık , itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.