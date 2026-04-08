Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 6 ölü
08.04.2026 18:21
Son Güncelleme: 08.04.2026 18:51
IHA
Isparta-Antalya karayolunda beton mikseri ve minibüs çarpıştı.
AA
Burdur'da Antalya- Isparta karayolunda beton mikseri ile minibüs çarpıştı. 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, Burdur'un Bucak ilçesinde yaşandı.
Isparta-Antalya kara yolu Kargı köyü Taşdibi mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.