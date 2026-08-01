İsrail anlaşma dinlemiyor. Gazze'de 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'ne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusundaki Selahaddin Caddesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında da 38 yaşındaki Muhammed Abdunnasır el-Hatib hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 20 kişi de yaralandı.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov da Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını aktarmıştı.

Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurmasının, üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şartı olduğunu belirtip, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.