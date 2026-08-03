İsrail, Gazze'deki ateşkes mutabakatına rağmen saldırdı: 3 günde 28 ölü

Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail , Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 günde 28 Filistinliyi katletti.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve örgütün silah bırakmasını içeren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul ettiğini duyurdu. Ancak İsrail ordusu cuma sabahından dün akşama kadar Gazze'deki sivil yerleşim alanlarına, çadırlara ve sivillerin toplandığı bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.

Sağlık kaynakları, üç gün süren yoğun bombardımanlarda ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Cuma günü Deyr el-Belah, Han Yunus ve Gazze kent merkezinde siviller ile sivil araçlara yönelik hava ve karadan düzenlenen bombardımanlarda en az 2 Filistinli hayatını kaybederken, birçoğunun durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Cumartesi günü ise Gazze kentinin güneyi ile Deyr el-Belah bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen noktasal saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıların dozunun daha da arttığı pazar günü ise Gazze kentinin batısındaki bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında, 6 aylık bir bebek ile annesinin de aralarında yer aldığı 4 kişilik Ebu Tayf ailesi tüm fertleriyle katledildi.

Gün boyunca sivil araçlara, sığınma çadırlarına ve konutlara yönelik sürdürülen bombardımanlar sonucu aralarında yaşlı çiftler ile çocukların da bulunduğu toplam 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırım niteliğindeki saldırılardan bu yana Gazze'de en az 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.