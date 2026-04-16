İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma. Tutuklu sayısı 14'e yükseldi
16.04.2026 20:27
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşanmıştı.
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önündeki terör saldırısında yaralı olarak etkisiz hale getirilen şüpheli, taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.
İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da meydana gelen olayda , uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı.
Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan 1’i öldürüldü, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis de hafif yaralandı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TABURCU EDİLEN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Onur Çelik. taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaya ilişkin toplam tutuklu sayısı ise 14'e yükseldi.