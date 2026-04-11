İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı. 9 şüpheli tutuklandı

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken bir şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 9’u tutuklama, 2’si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Talep doğrultusunda 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.