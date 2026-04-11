İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı. 9 şüpheli tutuklandı
11.04.2026 00:02
Son Güncelleme: 11.04.2026 18:17
Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun önündeki saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.
İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken bir şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 9’u tutuklama, 2’si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.
TERÖRİSTLERİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ NTV'DE
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önündeki saldırıya ilişkin teröristlerin olaydan önce keşif yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.