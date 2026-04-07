İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma sonrası sosyal medya hesapları takipte

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınında gerçekleşen silahlı saldırı sonrası 14 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sanal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirlendi.

Karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı.

Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı.

Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi.

Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınında saat 12.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silah taşıyan kamuflajlı üç terörist polise ateş açtı .

Bir teröristin öldürüldüğü saldırıda, iki terörist de yaralı ele geçirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.