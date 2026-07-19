İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra iline girdi
19.07.2026 02:39
Reuters
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İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birlik Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdi.
İsrail'in Suriye'nin güney bölgelerinde aylardır askeri kontrol noktaları kurma, baskın, arama ve gözaltı faaliyetlerini de içeren ihlalleri ve sızma girişimleri sürüyor.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail işgal güçlerine ait 6 askeri araç, Kuneytra'nın orta kırsalındaki Kudna Barajı yönüne doğru ilerledi. Haberde, askeri araçların ilerleyişine insansız hava araçlarının (İHA) da eşlik ettiği belirtildi.