İsrail'in Suriye'deki saldırılarına Ankara'dan art arda tepkiler

İsrail 'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan tepkiler art arda geldi.

Dışişleri Bakanlığı , İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir."

Açıklamada, Suriye'nin Aralık 2024'ten bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası topluma üzerine düşeni yerine getirme çağrısında bulunuldu.

ÖMER ÇELİK: İSRAİL KÜRESEL DÜZENİ TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in bölgesel barış ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğini söyleyen Çelik, "Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar." dedi.

"İsrail’in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır.

1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail’in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."