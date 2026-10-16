İstanbul aktarmalı yolcunun valizinden 37 zehirli yılan ve 55 kertenkele çıktı

Olay, Almanya 'daki Köln Havalimanı'nda yaşandı. Mexico City'den İstanbul Havalimanı üzerinden Köln'e ulaşan Meksikalı yolcu, akşam saatlerinde gümrükte yeşil hattan geçmek istediği sırada görevliler tarafından durduruldu.

Yolcunun tedirgin davranışları ve seyahat amacına ilişkin çelişkili açıklamaları şüphe uyandırdı. Ellerinden alınan sürüntü örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testinde kokain izine rastlanmasının ardından valizi detaylı incelemeye alındı.



ÇORAP İÇİNDE YILAN, ŞAMPUAN ŞİSESİNDE KERTENKELE

Alman gümrük ekipleri valizde yaptığı aramalarda şampuan şişesi içinde yılanlar bulundu. Aramalar sırasında valizde plastik kutular, şampuan ve krem şişeleriyle çorap yumakları içine sıkıştırılmış çok sayıda yılan ve kertenkele de ortaya çıktı. Ekipler valiz içerisinde 37 canlı zehirli yılan ile 55 kertenkele ele geçirildiğini açıkladı.

'BU ALIŞILMADIK BİR OLAY'

Konuyla ilgili konuşan Köln Ana Gümrük Dairesi sözcüsü Jens Ahland, "Havalimanındaki meslektaşlarımız bavullarda nelerle karşılaşacaklarını bilseler de, Meksika ’dan gelen 37 canlı zehirli yılan ve 55 kertenkele ile daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bu, Alman gümrüğü için alışılmadık bir olay. İnsanların para hırsı uğruna hayvanlara yaptıkları bizi derinden etkiliyor" dedi.