İstanbul-Ankara hattında kar alarmı. Bolu Dağı'nda ulaşım teyakkuzu
07.11.2026 10:04
Ekipler, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul-Ankara hattını kullanacak sürücüler için ekipler harekete geçti.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları sert düştü.
Yaklaşık 10 derecelik sıcaklık düşüşünün ardından yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
UYARI YAPILMIŞTI
Bolu Valiliği, bugün başlayacak ve yarın da devam edecek kar yağışı için uyarıda bulunmuştu. Uyarıların ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.
Yağış sonrasında yeşil alanlar ile ağaçların üzeri ince beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede gece boyu etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu.
TUZLAMA YAPILIYOR
Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı.
Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
20 SANTİMETREYE KADAR KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Valilik, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmu ve kar görüleceğini bildirdi.
Kar kalığının 5-20 santimetreye ulaşması beklenirken İstanbul-Ankara hattını kullanacak vatandaşlar ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını ile buzlanma ve dona karşı uyarıldı.