İstanbul-Ankara hattında kar alarmı. Bolu Dağı'nda ulaşım teyakkuzu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları sert düştü.

Yaklaşık 10 derecelik sıcaklık düşüşünün ardından yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

UYARI YAPILMIŞTI

Bolu Valiliği, bugün başlayacak ve yarın da devam edecek kar yağışı için uyarıda bulunmuştu. Uyarıların ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.