İstanbul Barosu başkan adayı Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Barosu başkan adayı Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında, baronun genel kurulunda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda, Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Kanadoğlu'nun sarf ettiği sözlerin incelemeye alındığı belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, soruşturmanın hangi suç kapsamında yürütüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNİ KOCASAKAL KAZANMIŞTI

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen genel kurulunda dokuz aday başkanlık için yarışmıştı.

Seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre 9 bin 548 oy alan Ümit Kocasakal kazanmıştı. Avukat Hakları Grubu'nun adayı Korkut Kanadoğlu ise 2 bin 424 oy almıştı.