İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı 'ndan "Castorone" isimli geminin geçişi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden alınan bilgiye göre; ‘Castorone’ isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey Boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.