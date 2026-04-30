İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
30.04.2026 09:46
Son Güncelleme: 30.04.2026 09:59
"Castorone" isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisi İstanbul Boğazı'nda.
İspanya'dan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden derin denizde boru indirme gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden alınan bilgiye göre; ‘Castorone’ isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey Boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.