İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
12.06.2026 08:52
DHA
Boğaz'daki gemi trafiğine geçiş tamamlanana karar izin verilmeyecek.
Kamerun bayraklı bir tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Boğaz trafiği bu nedenle transit gemi geçişine kapatıldı.
Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tanker, Kıyı Emniyeti'ne ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.
Geçiş süresi boyunca Boğaz trafiğinin transit gemi geçişine kapatıldığı belirtildi.