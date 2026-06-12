İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

12.06.2026 08:52

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
DHA

Boğaz'daki gemi trafiğine geçiş tamamlanana karar izin verilmeyecek.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Kamerun bayraklı bir tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Boğaz trafiği bu nedenle transit gemi geçişine kapatıldı.

Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tanker, Kıyı Emniyeti'ne ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

 

Geçiş süresi boyunca Boğaz trafiğinin transit gemi geçişine kapatıldığı belirtildi.