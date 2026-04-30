İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan “Castorone”, İstanbul Boğazı 'ndan güvenli şekilde geçişini tamamladı.

Toplam uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen geçişte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz sahalarında görev alan “Castorone”un, Boğaz geçişinin ardından Romanya'ya doğru seyrine devam ettiği öğrenildi.

Boğaz trafiği, dev geminin geçişinin tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.