İstanbul Boğazı sis altında. Köprü gözden kayboldu
11.04.2026 07:49
IHA
İstanbul'da geceden itibaren etkisini gösteren sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak görünmez hale geldi.
İstanbul'da özellikle Boğaz çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis etkili oldu.
Boğaz çevresinde görüş mesafesi önemli ölçüde düşerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de tamamen sis tabakasının altında kaldı. Meteorolojik verilere göre sisin günün ilerleyen saatlerinde dağılması bekleniyor.
