İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

02.05.2026 10:18

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
DHA

Boğaz'ın 18.40'da açılacağı bildirildi.

DHA

Yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında bir üniversite tarafından düzenlenen “Helly Hansen–Sport Works Bosphorus Race” yat yarışları düzenleniyor. 

 

Yarışlar nedeniyle Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı.

 

AKŞAM SAATLERİNE KADAR TRAFİK ASKIYA ALINDI

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı’nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40’da ise açılacağı belirtildi.

