İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
02.05.2026 10:18
DHA
Boğaz'ın 18.40'da açılacağı bildirildi.
Yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nda Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında bir üniversite tarafından düzenlenen “Helly Hansen–Sport Works Bosphorus Race” yat yarışları düzenleniyor.
AKŞAM SAATLERİNE KADAR TRAFİK ASKIYA ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı’nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40’da ise açılacağı belirtildi.