İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
03.04.2026 22:30
IHA
Boğaz'da trafik çift yönlü askıya alındı.
İHA
İstanbul Boğazı'nda bir geminin makine arızası yapması dolayısıyla gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapmakta olan Barbados bandıralı "TRACKHOUND" isimli geminin arızalanmasının ardından saat 19.50 itibarıyla Boğaz trafiği durduruldu.
Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi.
Arızalı geminin Çubuklu Feribot İskelesi önlerinde bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.