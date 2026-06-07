İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

07.06.2026 11:52

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Anadolu Ajansı

Yarışların saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.

AA
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.

 

Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi.

 

Yarışların saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.