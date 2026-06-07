İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
07.06.2026 11:52
Anadolu Ajansı
Yarışların saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.
Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi.
Yarışların saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.