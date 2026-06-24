İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İtalya'dan Romanya 'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü “PACIFIC DUCHESS” tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı 'na giriş yaptı.

Gemiye Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti.

Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.