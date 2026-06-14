İstanbul Havalimanı metrosu dört gün kapalı

14.06.2026 18:36

Son Güncelleme: 14.06.2026 18:39

İstanbul Havalimanı metrosu dört gün kapalı
Anadolu Ajansı

Metro hattı 14-18 Haziran arasında geçiçi olarak kapatılacak.

NTV - Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle dört gün boyunca kapalı olacak.

İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yürütülen sinyalizasyon ve altyapı çalışmaları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

 

Çalışmalar Gayrettepe-Halkalı Metro Hattı'nın son etabının hizmete alınması için yapılıyor.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hattın 14-18 Haziran tarihleri arasında kapalı olacağını, çalışmaların tamamlanmasının ardından 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacağını duyurdu.