İstanbul Havalimanı metrosu dört gün kapalı
14.06.2026 18:36
Son Güncelleme: 14.06.2026 18:39
Metro hattı 14-18 Haziran arasında geçiçi olarak kapatılacak.
İstanbul Havalimanı metrosu sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle dört gün boyunca kapalı olacak.
İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yürütülen sinyalizasyon ve altyapı çalışmaları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.
Çalışmalar Gayrettepe-Halkalı Metro Hattı'nın son etabının hizmete alınması için yapılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hattın 14-18 Haziran tarihleri arasında kapalı olacağını, çalışmaların tamamlanmasının ardından 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacağını duyurdu.