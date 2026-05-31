İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüşü devam ediyor.

Tatilin son gününde İstanbul Havalimanı 'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Havalimanının bugün planlanan bin 748 sefer ve 289 bini aşan yolcu sayısıyla tarihindeki en yüksek günlük hava trafiğine ve yolcu sayısına ev sahipliği yapması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı, 18 Temmuz 2025'te bin 707 uçuşla en yüksek günlük hava trafiği, 2 Ağustos 2025'te ise 284 bin 527 kişiyle günlük yolcu rekorlarını kırmıştı.