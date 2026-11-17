Geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 'nde, üye ülkelerin vatandaşları için havalimanlarında ortak geçiş kontuvarı oluşturulmasına ilişkin mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda İstanbul Havalimanı ’nda belirlenecek bir kontuvarda TDT üye devlet vatandaşları uçuş öncesi işlemlerini check-in ve bagaj teslim işlerini bu kontuvardan yapacak.

İlk olarak İstanbul Havalimanı’nda uygulanacak projeyle TDT üyesi ülkelerin vatandaşları, Türk vatandaşlarının kullandığı pasaport kontrol noktalarını da kullanabilecek.