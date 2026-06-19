İstanbul Havalimanı'nda hanutçu operasyonu. 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne bağlık ekipler, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Havalimanı’nda hanutçulara yönelik 16 Haziran'da operasyon yapıldı.

Daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 21 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

BAKAN GÜRLEK: HANUTÇULUK FAALİYETLERİNİ YÖNLENDİREN İŞLETMELER YAKIN TAKİPTE

Adalet Bakanı Akın Gürlek de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının, devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Gürlek "Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir." demişti.

HANUTÇU NEDİR, HANUTÇULUK NE DEMEK?

Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde "turist tacizi" başlığı altında ele alınıp "esnaf tacizi" olarak adlandırılıyor.

Hanutçuluk; bir ticari işletmenin ürün veya hizmetini turisti sözlü veya fiili davranışları ile rahatsız ederek satmak, tanıtmak ve kabullendirmek olarak tanımlanabilir.