İstanbul-İzmir Otoyolu savaş alanına döndü. 11 araç birbirine girdi
16.09.2026 08:10
IHA
Araçlarında sıkışan yaralılar kurtarıldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu’da 5 otomobil, bir otobüs ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.
IHA
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.