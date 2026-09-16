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İstanbul-İzmir Otoyolu savaş alanına döndü. 11 araç birbirine girdi

16.09.2026 08:10

İstanbul-İzmir Otoyolu savaş alanına döndü. 11 araç birbirine girdi
IHA

Araçlarında sıkışan yaralılar kurtarıldı.

İHA
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İstanbul-İzmir Otoyolu’da 5 otomobil, bir otobüs ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Bursa istikametinde, Kılıç Kavşağı mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

 

Seyir halindeki 5 otomobil, otobüs ve TIR birbirine girdi.

 

İhbar üzerine olay yerine Altınova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

IHA

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

 

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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