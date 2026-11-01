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İstanbul Küçükçekmece'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

01.11.2026 08:22

Son Güncelleme: 01.11.2026 08:23

İstanbul Küçükçekmece'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü
DHA

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sırasında boğazından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir düğün salonunda dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

 

Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Polis, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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