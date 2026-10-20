İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

FETÖ /PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, şüphelilerin banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık arama kayıtları incelendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Bank Asya hesaplarında belirli tarihlerde olağan dışı bakiye artışları olduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para gönderdikleri belirlendi. Ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden biri olarak değerlendirilen ankesörlü ve ardışık arama kayıtlarına rastlandı.

Şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerinin tespit edilmesi üzerine 3 ilde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 İLDE OPERASYON: 15 GÖZALTI



Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen; aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinde olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 20 Ekim tarihinde İstanbul merkezli Burdur ve Ordu illerini de kapsayan 3 ilde, 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam edildiği öğrenildi.