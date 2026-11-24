İstanbul merkezli 3 ilde, faiz karşılığında borç para verdikleri ve borçları tahsil etmek için mağdurları tehdit ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 28'i yakalandı. Beş şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin tefecilik yoluyla elde ettikleri değerlendirilen arsa, konut ve dairelere de el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, çok sayıda kişiye yönelik tefecilik faaliyetlerinin organize bir suç örgütü tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında mağdurların ifadeleri, MASAK raporları, telefon kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelendi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde iş bölümü yaparak faiz karşılığında borç para verdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Mağdurlara ait araç ve taşınmazları gerçek değerlerinden farklı bedellerle devralan şüphelilerin, para transferlerini farklı kişi ve şirketlerin hesapları üzerinden yaparak gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin borçları tahsil etmek için mağdurları tehdit ettikleri ve zor kullandıkları da belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 34 şüpheliden 28'i yakalanarak yakalandı.

Firari durumdaki 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen şüphelilere ait araçlar ile tefecilik faaliyeti karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara el konuldu.