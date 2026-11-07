İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 82 tutuklama
07.11.2026 10:35
İstanbul, Kayseri ve Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 adrese operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 82 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 82'sinin tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarının tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul, Kayseri ve Giresun'da belirlenen 65 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 123,5 gram AM-2201, 122,94 gram eroin, 83,44 gram metamfetamin, 38,6 gram sentetik kannabinoid, 26,8 gram esrar, 21 gram skunk, 63 sentetik ecza hapı ve 2 ecstasy ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde içerikli 43 peçete, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 82'si tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.