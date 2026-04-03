İstanbul merkezli üç şehirde çete operasyonu. 52 gözaltı

İstanbul'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Silivri ilçesi başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde faaliyet gösterdiği belirlenen ve elebaşlığını Mustafa Aksu isimli kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik üç şehirde operasyon yapıldı.

28 EYLEME KARIŞTILAR

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 28 eyleme karıştığı belirlenen çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, av tüfeği, çok sayıda senet ele geçirildi.

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilere çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma ve uyuşturucu suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma sürüyor.