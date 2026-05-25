İstanbul trafiğinde tatil rahatlığı. Yoğunluk yüzde 8

İstanbul , Kurban Bayramı'na 2 gün kala pazartesi gününe sakin başladı.

Normal günlerde yüzde 80'lere ulaşan trafik yoğunluğu, bayram göçünün etkisiyle saat 07.20 itibarıyla yüzde 8'de kaldı. Mesai günlerinde onlarca dakika süren mesafelerde seyahat süreleri 1-2 dakikaya kadar indi. Köprü geçişleri de an itibarıyla sakin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, bazı merkezler arası tahmini seyahat süreleri şöyle:

Beylikdüzü-Avcılar (7.9 km) 6 dakika

Avcılar-Sefaköy (9.30 km) 7 dakika

Şirinevler-Topkapı (4.10 km) 3 dakika

Topkapı-Çağlayan (6.6 km) 2 dakika

Çağlayan-Zincirlikuyu (2.7 km) 1 dakika

Altunizade-Söğütlüçeşme (4.9 km) 5 dakika

Uzunçayır-Kozyatağı (5.3 km) 4 dakika