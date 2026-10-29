İstanbul Valiliği duyurdu: Vatan Caddesi kortej geçişi ertelendi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul 'da bazı yollar kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 29 Ekim 2026 Perşembe günü yani bugün saat 05.45’ten itibaren yolların kapatıldı.

Ancak Valilik'ten yeni yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır."

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin İstanbul dahil 30 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul'da bugün gün boyu yağış etkili olacak.

Sabah saatlerinde başlayan ve yer yer kuvvetli olması beklenen sağanakların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.